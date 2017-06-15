В Киеве задержали на получении отката двух капитанов полиции
Двое полицейских Деснянского управления полиции Киева задержаны силами полка полиции особого назначения и СБУ во время получения отката в сумме около $400 за сотрудничество с преступниками. Об этом сообщил департамент внутренней безопасности Нацполиции.
Двое оперуполномоченных наладили на территории микрорайона схему преступного обогащения совместно с "особами цыганской национальности и выходцами из кавказского региона", а также прикрывали деятельность воров, торговцев краденым и фальсифицировали обращения пострадавших с помощью втянутых в сотрудничество работников охраны, которые стирали записи с камер видеонаблюдения.
При обысках по месту жительства и в рабочих кабинетах были изъяты деньги, наркотики, ценные вещи, мобильные телефоны и банковские карточки, происхождение которых будет установлено.
14 июня 2017 года ГПУ обыскала офисы бухгалтерии полиции Киевской области.
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