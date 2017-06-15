В Киеве задержали на получении отката двух капитанов полиции

Двое оперуполномоченных наладили на территории микрорайона схему преступного обогащения совместно с "особами цыганской национальности и выходцами из кавказского региона", а также прикрывали деятельность воров, торговцев краденым и фальсифицировали обращения пострадавших с помощью втянутых в сотрудничество работников охраны, которые стирали записи с камер видеонаблюдения.

При обысках по месту жительства и в рабочих кабинетах были изъяты деньги, наркотики, ценные вещи, мобильные телефоны и банковские карточки, происхождение которых будет установлено.

14 июня 2017 года ГПУ обыскала офисы бухгалтерии полиции Киевской области.

Читайте также: Полиция обыскивает кабинет замглавы НАПК

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.