Украинка пыталась провезти ребенка в Польшу в чемодане
Украинка пыталась провезти в Польшу своего 8-летнего сына без биометрического паспорта, спрятав ребенка в чемодане. Об этом сообщает Gazeta Wyborcza.
Инцидент произошел в поезде Киев-Перемышль вчера на польско-украинском пункте пересечения границы в Медыке.
Польские таможенники отметили, что женщина нервничала и своим поведениеv привлекла к себе внимание.
При этом один из чемоданов находился у нее, а не в багажном отделении.
Женщина не хотела предоставить чемодан для контроля, поэтому открыла его только на несколько сантиметров.
Как выяснилось, в чемодане под одеждой находился ее сын.
Женщина несколько дней назад пыталась пересечь польскую границу с ребенком, но получила отказ во въезде из-за отсутствия у мальчика биометрического паспорта.
Таможенники оштрафовали ее на 200 злотых и после этого выдворили в Украину.
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