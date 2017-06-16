Украинка пыталась провезти ребенка в Польшу в чемодане

Инцидент произошел в поезде Киев-Перемышль

Украинка пыталась провезти в Польшу своего 8-летнего сына без биометрического паспорта, спрятав ребенка в чемодане. Об этом сообщает Gazeta Wyborcza.

Инцидент произошел в поезде Киев-Перемышль вчера на польско-украинском пункте пересечения границы в Медыке.

Польские таможенники отметили, что женщина нервничала и своим поведениеv привлекла к себе внимание.

При этом один из чемоданов находился у нее, а не в багажном отделении.

Женщина не хотела предоставить чемодан для контроля, поэтому открыла его только на несколько сантиметров.

Как выяснилось, в чемодане под одеждой находился ее сын.

Женщина несколько дней назад пыталась пересечь польскую границу с ребенком, но получила отказ во въезде из-за отсутствия у мальчика биометрического паспорта.

Таможенники оштрафовали ее на 200 злотых и после этого выдворили в Украину.