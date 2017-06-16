Минобороны озвучило потери за три года войны в Донбассе

РФ развязала войну весной 2014-го; участие ВСУ и других родов войск в защите территориальной целостности страны назвали антитеррористической операцией

Более двух с половиной тысяч бойцов сил антитеррористической операции на востоке страны погибли с начала боевых действий, около десяти тысяч ранены. Такие цифры озвучил на брифинге пресс-офицер Минобороны по вопросам АТО Андрей Лысенко.

"Всего с начала российской агрессии против Украины погибло 2696 воинов и 9903 ранены", - сообщил полковник.

Карта боев по состоянию на полночь 16 июня 2017 года (нажмите, чтобы увеличить):





По состоянию на 06:00 сегодняшнего дня боевики 50 раз открывали огонь по позициям сил АТО, девять раз - из запрещенной минскими соглашениями артиллерии.

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