В Киеве сорвали акцию против проспекта Шухевича: фото, видео

Представители националистических организаций разогнали митинг партии Социалистов

В Киеве представители партии Социалисты, которую возглавляет экс-министр иностранных дел правительства Николая Азарова Леонид Кожара, вышли на митинг против переименования проспекта Генерала Ватутина в честь командира Украинской повстанческой армии Романа Шухевича. Однако митинг левых сил был сорван представителями националистических организаций, сообщается на странице правой организации С14 в Facebook.

"Шабаш против проспекта Шухевича наголову разбито", - сообщают националисты.

Участие в разгоне митинга принимали представители Национального Корпуса и Национальных дружин. Как сообщает пресс-служба партии, пикет сопровождался лозунгами "Ватутин - Герой Киева и Украины" и "Нет декоммунизации".











Фото: Facebook.com/politicalpartynationalcorps











Фото: Facebook.com/c14news

Видео с разгоном протестующих опубликовала партия Социалистов у себя в Facebook.

Видео: Facebook.com/SOCIALISTY2016

В полиции пока не комментируют инцидент.

1 июня 2017 года Киевский городской совет переименовал столичный проспект Генерала Ватутина в честь командира Украинской повстанческой армии Романа Шухевича.

13 июня окружной админсуд Киева приостановил процесс переименования проспекта Генерала Ватутина в Романа Шухевича на время рассмотрения иска по этому делу. Иск об отмене решения о переименовании проспекта Ватутина подали общественные организации Еврейская правозащитная группа и Антифашистская правозащитная лига. Последнюю возглавляют экс-депутат от Партии регионов Ирина Бережная и ее мать Елена Бережная.

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.