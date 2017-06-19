Задержанные в Анголе украинцы с Sutton Tide вернулись на родину
Задержанные в Анголе три украинца - члена экипажа судна Sutton Tide вернулись в Украину. Об этом говорится в сообщении департамента консульской службы Министерства иностранных дел в Facebook.
"По результатам комплексных мер, принятых Посольством Украины в Анголе и департаментом консульской службы, 19 июня 2017 года на Родину вернулись три гражданина Украины - члена экипажа судна Sutton Tide, которые в марте с. г. были задержаны в Сойо (Республика Ангола)", - сказано в нем.
Освобождению украинских моряков способствовали дипломатические учреждения Украины в Австралии, Великобритании, Объединенных Арабских Эмиратов, Сингапура и США.
Ранее сообщалось, что под Одессой 9 июня задержали переправлявшее людей в Крым судно.
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