Страна-агрессорка считает, что британцы предоставили Украине геопространственные данные, необходимые для удачной атаки беспилотников

Украина принимает британского премьера Кира Стармера (Фото: SERGEY DOLZHENKO/EPA)

Посол России в Великобритании Андрей Келин обвинил Великобританию в причастности к организации украинской атаки на российские аэродромы стратегической авиации. Об этом он заявил в интервью Sky News.

По словам Келина, для успеха операции необходим доступ к "высокотехнологичным геопространственным данным", которыми располагают только Соединенные Штаты и Великобритания.

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"Я не верю, что Америка [причастна], это отрицал президент Трамп, безусловно, но Лондон этого не отрицал", – сказал он.

По мнению так называемого дипломата, атаки Украины выводят конфликт на другой уровень эскалации и приближают Третью мировую войну.

"Мы прекрасно знаем, насколько Лондон вовлечен, насколько глубоко британские войска вовлечены в сотрудничество с Украиной", – добавил он.