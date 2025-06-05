Россия обвинила Великобританию в причастности к операции "Паутина"
Посол России в Великобритании Андрей Келин обвинил Великобританию в причастности к организации украинской атаки на российские аэродромы стратегической авиации. Об этом он заявил в интервью Sky News.
По словам Келина, для успеха операции необходим доступ к "высокотехнологичным геопространственным данным", которыми располагают только Соединенные Штаты и Великобритания.
"Я не верю, что Америка [причастна], это отрицал президент Трамп, безусловно, но Лондон этого не отрицал", – сказал он.
По мнению так называемого дипломата, атаки Украины выводят конфликт на другой уровень эскалации и приближают Третью мировую войну.
"Мы прекрасно знаем, насколько Лондон вовлечен, насколько глубоко британские войска вовлечены в сотрудничество с Украиной", – добавил он.
- 1 июня СБУ провела спецоперацию "Паутина", поразив четыре стратегических аэродрома России. Это 34% всех российских стратегических носителей крылатых ракет, ориентировочная стоимость которых составляет $7 млрд.
- 4 июня Трамп поговорил с Путиным, и тот пригрозил "ответить" на спецоперацию "Паутина".