Росія звинуватила Велику Британію в причетності до операції "Павутина"
Посол Росії у Великій Британії Андрій Келін звинуватив Велику Британію в причетності до організації української атаки на російські аеродроми стратегічної авіації. Про це він заявив в інтерв’ю Sky News.
За словами Келіна, для успіху операції необхідний доступ до "високотехнологічних геопросторових даних", якими володіють лише Сполучені Штати та Велика Британія.
"Я не вірю, що Америка [причетна], це заперечував президент Трамп, безумовно, але Лондон цього не заперечував", – сказав він.
На думку так званого дипломата, атаки України "виводять конфлікт на інший рівень ескалації" та наближають Третю світову війну.
"Ми чудово знаємо, наскільки Лондон залучений, наскільки глибоко британські війська залучені до співпраці з Україною", – додав він.
- 1 червня СБУ провела спецоперацію "Павутина", вразивши чотири стратегічні аеродроми Росії. Це 34% усіх російських стратегічних носіїв крилатих ракет, орієнтовна вартість яких становить $7 млрд.
- 4 червня Трамп поговорив з Путіним, і той пригрозив "відповісти" на спецоперацію "Павутина".