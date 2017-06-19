В Борисполе военный ранил из табельного оружия гражданского

Военная прокуратура открыла уголовное производство

В Борисполе военнослужащий нанес огнестрельное ранение гражданскому лицу. По факту инцидента открыто уголовное производство. Об этом сообщает пресс-служба военной прокуратуры Центрального региона Украины.

"Военной прокуратурой Дарницкого гарнизона Центрального региона Украины по факту инцидента в городе Борисполе, где военнослужащий выстрелил в гражданского, внесены сведения в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 414 УК Украины, то есть нарушение правил обращения с оружием, причинившее потерпевшему телесные повреждения", - говорится в сообщении.

18 июня, находясь в составе суточного наряда воинской части, военнослужащий увидел постороннего человека, который якобы незаконно проник на военный объект, и выстрелил из табельного огнестрельного оружия, нанеся огнестрельное ранение в ногу потерпевшему, который безосновательно находился на территории поста.

Проводятся первоочередные следственные действия.

Устанавливаются обстоятельства происшествия.

Ранее сегодня сообщалось, что в Ивано-Франковской области вчера, 18 июня, задержали военнослужащего, который подозревается в совершении дорожно-транспортного происшествия.

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