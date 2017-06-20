Пограничники задержали авто с оружейными деталями для оккупантов
На контрольном пункте въезда-выезда Марьинка пограничники остановили автомобиль, который вез на оккупированную боевиками территорию детали стрелкового оружия и военную амуницию. Об этом сообщает Госпогранслужба.
После того, как на автомобиль Mercedes среагировала служебная собака, в нем провели обыск.
"В авто находилась нарезное оружие Сайга-МК и 168 патронов к нему, девять магазинов, пистолет для отстрела резиновых пуль со снаряженным магазином (13 патронов), камуфляжная форма, берцы, бронежилет, наколенники, тактические ремни, оптика, глушитель, ножи, бинокль, планка Пикатинни, примеры различной модификации, очки тактические и тому подобное.
Задержанного мужчину и находку передано сотрудникам Национальной полиции.
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