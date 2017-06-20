Под Житомиром СБУ заблокировала ретрансляцию четырех TVканалов РФ

Владелец одного из развлекательных заведений Малина транслировал в нем телеканалы РТР-Планета, Россия-24, ТНТ и НТВ Мир

В Житомирской области Служба безопасности Украины заблокировала ретрансляцию четырех запрещенных российских телеканалов. Об этом сообщила руководитель пресс-группы СБУ в Житомирской области Ирина Мартынюк в Facebook.

По ее словам, публичную трансляцию четырех запрещенных к распространению российских телеканалов блокировали в Малине сотрудники Управления СБУ в Житомирской области совместно с представителем Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания.

"Владелец одного из местных развлекательных заведений транслировал в нем телеканалы РТР-Планета, Российский информационный канал Россия-24, ТНТ и НТВ Мир, в сюжетах которых распространяется российская пропаганда, популяризируется государство-агрессор и искаженно трактуются события, происходящие в нашей стране и на временно оккупированных территориях", - говорится в сообщении.

Решением Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания они были изъяты из перечня иностранных каналов, содержание которых отвечает требованиям Европейской конвенции о трансграничном телевидении и действующему законодательству.

Мартынюк уточнила, что сегодня ее ведомство получило письменное подтверждение того, что предприниматель, наконец, изъял запрещенные каналы из перечня доступных для просмотра.

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С 4 июня 2015 года вступил в силу закон, запрещающий трансляцию российских фильмов, в которых содержится "популяризация, агитация, пропаганда любых действий правоохранительных органов, вооруженных сил, военных или силовых формирований государства-оккупанта". Читайте также: Госкино запретило еще 8 российских фильмов и сериалов: список

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