В Донецкой области ищут пропавшую шестилетнюю девочку: фото

По данным Нацполиции, ребенок пропал два дня назад

В Донецкой области вторые сутки продолжаются поиски пропавшей шестилетней девочки. Об этом сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции в Донецкой области.

Сегодня в 05:00 утра в Горняк прибыли дополнительные силы полиции из Бахмута, Краматорска и Мариуполя.

Всего задействованы более 200 сотрудников полиции.





"Под контролем правоохранителей находится весь город. На въездах - выездах из населенного пункта работают мобильные блокпосты полиции, которые тщательно проверяют все транспортные средства. Полицейские продолжают обходить каждый дом, заново прочесывают лесопосадки, дачные участки, опрашивают горожан. Также продолжают поисковую работу инспекторы-кинологи", - отметили в пресс-службе.









Уже проверено 23 улицы из 40, полицейские обошли каждый дом, опрошен каждый житель.

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