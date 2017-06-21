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В райцентре под Черниговом выявили разлив более 2 кг ртути

21.06.2017 10:54
Отделением 24 пожарно-спасательной части г. Борзна проведены работы по сбору вещества. Всего собрано более 2 кг
В райцентре под Черниговом выявили разлив более 2 кг ртути
Фото: twitter.com

В райцентре Борзна Черниговской области вчера обнаружено более 2 кг ртути, разлитой на проезжей части в центре города. Об этом сообщили в департаменте по вопросам гражданской защиты и оборонной работы Черниговской облгосадминистрации.

Согласно сообщению, в городе Борзна на проезжей части по ул. Б. Хмельницкого возле дома №6 и по ул. Шевченко возле домов №3 и №5 была обнаружена ртуть.

Отделением 24 пожарно-спасательной части г. Борзна проведены работы по сбору вещества. Всего собрано более 2 кг.

Утилизация будет проведена за счет Борзнянского горсовета. 

В апреле сообщалось, что во Львове работники полиции обнаружили в одной из квартир многоэтажного дома емкость с ртутью весом около 5 кг и 400 патронов калибра 5,6 мм современного образца.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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