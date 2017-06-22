Сутки в АТО: ранен один украинский военный, один травмирован

Террористы 35 раз нарушили режим тишины в Донбассе

За прошедшие сутки в результате вражеских обстрелов один украинский военный получил ранение, еще один - боевое травмирование. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.

Террористы 35 раз нарушили режим тишины в Донбассе.

Пять обстрелов оккупанты провели, применяя запрещенное минскими договоренностями оружие.

Приморское направление. 14 раз за прошедшие сутки боевики применяли оружие против украинских военных.

Утром и в течение дня ни одного факта использования оккупантами артиллерии калибра более 100 мм в данном направлении зафиксировано не было. Однако из гранатометов и стрелкового оружия различных калибров боевики неоднократно открывали огонь по позициям ВСУ, расположенных в районе Водяного, Гнутово, Талаковки, Марьинки и Красногоровки.

Под огонь террористов из 82-мм минометов также попали позиции сил АТО неподалеку Старогнатовки. Вечером боевики из минометов обстреляли Лебединское.

Донецкое направление. На этом участке линии фронта противник шесть раз открывал огонь по позициям сил АТО. В частности, из мощных танковых пушек террористы били по позициям сил АТО в районе Каменки и Опытного. Из окрестностей временно оккупированного Донецка боевики обстреливали опорные пункты неподалеку Песков из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и БМП. Боевики дважды открывали огонь из гранатометов различных модификаций в южном пригороде Авдеевки. А в районе Зайцевого террористы били из крупнокалиберных пулеметов.

Луганское направление. Применив еще утром и днем ​​артиллерию в районе Крымского и Трехизбенки, пророссийские наемники до конца суток запрещенное оружие не использовали. Однако из минометов калибра 82 мм противник вел огонь вблизи Троицкого и Новоалександровки. По позициям ВСУ неподалеку Крымского оккупанты били из противотанкового ракетного комплекса. Также под огнем боевиков позиции сил АТО в районе Новозвановки, Станицы Луганской, Валуйского и Желтого. Там боевики открывали огонь по большей части из пехотного вооружения, а на отдельных участках - из БМП.

В зоне АТО по состоянию на середину июня 2017 года находятся 34 тысячи военных.

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