В Житомирской области подростки выпрыгнули из поезда: один погиб

От полученных травм подросток погиб на месте. У двух других медики зафиксировали ушибы, закрытые черепно-мозговые травмы и сотрясение мозга

В Житомирской области один подросток погиб, двое получили травмы, прыгнув с товарного поезда во время движения. Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУ Нацполиции в Житомирской области.

Информация о происшествии поступила в отдел полиции 21 июня. По сведениям полиции, в Ружинском районе около 23:00 трое учащихся Казатинского профтехучилища прыгнули на ходу с грузового поезда. Спрятавшись в вагоне, несовершеннолетние ехали из Винницкой области развлекаться.

Вблизи села Первомайское Ружинского района Житомирской области подростки поочередно выпрыгивали на железнодорожную платформу. Последний из них промахнулся, и упал на каменное покрытие. От полученных травм подросток погиб на месте. У двух других, предварительно, медики зафиксировали ушибы, закрытые черепно-мозговые травмы и сотрясение мозга. Сейчас они находятся в одной из больниц области.

Правоохранители осмотрели место происшествия, опросили свидетелей. По данному факту проводится проверка, уточняются обстоятельства и причина трагедии.

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