Боевики из танков обстреляли Авдеевку - штаб

Террористы нарушали режим тишины на участке фронта Каменка-Авдеевка-Опытное-Пески вчера после 19:00, отметили в Минобороны

За минувшие сутки в результате боевых действий погибших в рядах украинских военных нет, двое военнослужащих получили ранения и травмы. Об этом сообщает спикер Минобороны Александр Мотузяник.

На луганском направлении боевики два раза обстреляли из артиллерии ВСУ в Новоайдарском районе.

После 19:00 основные боевые действия велись в Попаснянском районе. Боевики трижды применяли минометы, а также интенсивно вели огонь из легкого вооружения.

Также террористы нарушали режим тишины в Станично-Луганском районе и в Желтом.

Всего за минувшие сутки на луганском направлении произошло 13 вражеских обстрелов, в том числе пять из тяжелого вооружения.

На донецком направлении оккупанты нарушали режим тишины на участке фронта Каменка - Авдеевка - Опытное - Пески после 19:00 часов. Террористы дважды применяли танки и один раз БМП.

Также один обстрел произошел в Луганском на Светлодарской дуге, он длился около часа.

Всего за минувшие сутки на донецком направлении произошло восемь вражеских обстрелов.

На мариупольском направлении в Старогнатовке и Лебединском зафиксированы минометные обстрелы. С 00:00 до 04:00 на участке фронта Гнутово - Водяное произошло несколько перестрелок между украинскими военными и боевиками.

В Марьинском районе зафиксировано два обстрела боевиками.

Всего за минувшие сутки на мариупольском направлении террористы нарушили режим тишины 14 раз.

В районе оккупированного села Пикузы боевики разместили противотанковые мины на автодороге Т0519, а недалеко от границы с Россией обустроили новые позиции.

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.