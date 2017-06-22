Трех чиновников ГФС в Киевской области подозревают в коррупции

Среди фигурантов - экс-глава областного управления фискальной службы, которого подозревают в злоупотреблении служебным положением

Трех чиновников Главного управления ГФС в Киевской области подозревают во взяточничестве и злоупотреблении служебным положением. Об этом сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры.



По версии следствия, экс-глава облуправления ГФС с целью незаконного обогащения "организовал деятельность преступной группы", в которую привлек доверенных подчиненных. Вместе они в 2015-2016 годах якобы проводили проверки и принимали решения по возмещению НДС ФЛП и юрлицам для получения от последних взяток.



Правоохранители утверждают, что начальник управления ГУ ГФС в Киевской области контролировала проверки ФЛП, согласовывала с руководителями структурных подразделений их результаты, в частности неотображение в актах проверок выявленных нарушений, за что якобы получала взятки, часть которых передавала руководителю.



Также якобы установлено, что некоторые руководители территориальных и структурных подразделений областной ГФС способствовали предпринимателям в уклонении от уплаты налогов, за что также получали взятки, часть которых передавали главе облуправления.



Как отметили в ГПУ, в настоящее время сообщено о подозрении трем чиновникам ГФС в Киевской области. Один из них - экс-глава этого ведомства, которого подозревают в злоупотреблении служебным положением (ч. 2 ст. 364 УК). Бывшего начальника управления областной ГФС подозревают в получении взятки для себя и третьих лиц за влияние на принятие решения чиновником (ч. 2 ст. 369-2 УК).



Сейчас решается вопрос избрания подозреваемым мер пресечения.

Ранее сегодня, 22 июня, сообщалось, что в Луганской области по подозрению в вымогании 1,2 млн грн взятки задержан начальник управления Госгеокадастра.

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