В штабе АТО сообщили подробности о военном, попавшем в плен

По словам спикера штаба АТО, украинский военный жив, он получил контузию

В результате вчерашнего боя в районе Красногоровки украинский военный, который попал в плен к боевикам, был контужен. Об этом сегодня LIGA.net сообщил спикер штаба АТО Анатолий Стельмах.

Он не стал называть данные бойца АТО, который сейчас находится в плену у террористов.

По его словам, украинский военный жив. "Сейчас делается все для того, чтобы его вытащить оттуда", - уточнил Стельмах.

Он сказал, что боевиков были уничтожены. ДРГ пророссийских наемников насчитывала 10-15 человек.

"Вчера в 04:00 боевики подошли вплотную к позициям сил АТО, открыли огонь, начался бой, в результате которого трое украинских военных погибли, семеро были ранены, один попал в плен", - сказал Стельмах.

Троих погибших украинских военных командование части представит к государственной награде Орден Богдана Хмельницкого III степени посмертно. Раненых бойцов наградят орденами За мужество.

20 июля сообщалось, что в Донбассе один украинский военный попал в плен к боевикам.

ДНР и ЛНР - террористические организации, захватившие при поддержке Российской Федерации часть Донецкой и Луганской области Украины. Обе организации созданы, финансируются и содержатся Россией, откуда, кроме прочего, террористы получают боевиков, инструкторов, а также тяжелую технику, оружие, боеприпасы и топливо.

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