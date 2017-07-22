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В ДТП в Одесской области погибла журналистка Страны.ua

22.07.2017 11:43
В результате ДТП вблизи села Троицкое в Одесской области погибла журналистка сайта Страна.ua Стася Рафал
В ДТП в Одесской области погибла журналистка Страны.ua
Стася Рафал (фото - facebook.com/strafal)

Вследствие ДТП в Одесской области погибла специальный корреспондент сайта Страна.ua Стася Рафал. Об этом ее коллега Валерия Ивашкина написала на своей странице в Facebook.

По словам Ивашкиной, она, Рафал и еще одна журналистка, Екатерина Шумило, попали в аварию вблизи села Троицкое. Микроавтобус, в котором они ехали, около 4 утра врезался в грузовой автомобиль, неожиданно притормозивший на средней полосе трассы.

В результате столкновения Рафал вместе с креслом выбросило из салона. Врачи, приехавшие на место аварии, констатировали ее смерть.

Шумило с черепно-мозговой травмой госпитализировали в Любашевскую больницу.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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