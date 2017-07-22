В ДТП в Одесской области погибла журналистка Страны.ua
Вследствие ДТП в Одесской области погибла специальный корреспондент сайта Страна.ua Стася Рафал. Об этом ее коллега Валерия Ивашкина написала на своей странице в Facebook.
По словам Ивашкиной, она, Рафал и еще одна журналистка, Екатерина Шумило, попали в аварию вблизи села Троицкое. Микроавтобус, в котором они ехали, около 4 утра врезался в грузовой автомобиль, неожиданно притормозивший на средней полосе трассы.
В результате столкновения Рафал вместе с креслом выбросило из салона. Врачи, приехавшие на место аварии, констатировали ее смерть.
Шумило с черепно-мозговой травмой госпитализировали в Любашевскую больницу.
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