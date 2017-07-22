В ДТП в Одесской области погибла журналистка Страны.ua

В результате ДТП вблизи села Троицкое в Одесской области погибла журналистка сайта Страна.ua Стася Рафал

Вследствие ДТП в Одесской области погибла специальный корреспондент сайта Страна.ua Стася Рафал. Об этом ее коллега Валерия Ивашкина написала на своей странице в Facebook.



По словам Ивашкиной, она, Рафал и еще одна журналистка, Екатерина Шумило, попали в аварию вблизи села Троицкое. Микроавтобус, в котором они ехали, около 4 утра врезался в грузовой автомобиль, неожиданно притормозивший на средней полосе трассы.



В результате столкновения Рафал вместе с креслом выбросило из салона. Врачи, приехавшие на место аварии, констатировали ее смерть.



Шумило с черепно-мозговой травмой госпитализировали в Любашевскую больницу.



Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.