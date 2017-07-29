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На острове Сан-Томе упал грузовой самолет украинской авиакомпании

29.07.2017 14:50
Предварительно установлено, что при взлете в правый двигатель попала стая птиц. Жертв нет
На острове Сан-Томе упал грузовой самолет украинской авиакомпании
Фото: Юрий Лавренюк/Facebook

При взлете с острова Сан-Томе упал грузовой самолет Ан-74 украинской авиакомпании CAVOK Air. Об этом сообщил замминистра инфраструктуры Юрий Лавренюк. 

Предварительная причина аварии - попадание стаи птиц в правый двигатель при взлете.

Все члены экипажа живы, но получили травмы.

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Сегодня утром в Черном море в нейтральных водах у берегов Севастополя перевернулся сухогруз Anda с девятью членами экипажа. 

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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