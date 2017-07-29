На острове Сан-Томе упал грузовой самолет украинской авиакомпании

Предварительно установлено, что при взлете в правый двигатель попала стая птиц. Жертв нет

При взлете с острова Сан-Томе упал грузовой самолет Ан-74 украинской авиакомпании CAVOK Air. Об этом сообщил замминистра инфраструктуры Юрий Лавренюк.



Предварительная причина аварии - попадание стаи птиц в правый двигатель при взлете.



Все члены экипажа живы, но получили травмы.





Сегодня утром в Черном море в нейтральных водах у берегов Севастополя перевернулся сухогруз Anda с девятью членами экипажа.

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