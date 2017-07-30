В немецком ночном клубе мужчина открыл стрельбу: трое погибших
В немецком городе Констанц 34-летний мужчина открыл стрельбу в ночном клубе Grey. По данным полиции Констанца, три человека погибли, еще несколько ранены.
Атака произошла сегодня, 30 июля, в 4:30 утра.
Предполагаемый преступник был ранен в перестрелке с полицейскими и позже скончался в больнице.
Один из полицейских получил огнестрельное ранение.
Причина инцидента и мотивы стрелявшего пока не известны.
28 июля мужчина напал с ножом на покупателей в супермаркете Гамбурга. Один из покупателей скончался.
Бургомистр Гамбурга Олаф Шольц сообщил, что речь, очевидно, идет об иностранце, который должен был покинуть Германию, однако немецкие власти не могли его депортировать из-за отсутствия документов. По данным полиции, преступник - 26-летний выходец из одной из арабских стран и исламист.
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