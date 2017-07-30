USD:  25.80  26.06   EUR:  29.68  30.26  
HR
Спецпроекты
Свой бизнес

В немецком ночном клубе мужчина открыл стрельбу: трое погибших

30.07.2017 10:52
34-летний мужчина сегодня рано утром открыл стрельбу в ночном клубе Констанца
В немецком ночном клубе мужчина открыл стрельбу: трое погибших
Фото: EPA

В немецком городе Констанц 34-летний мужчина открыл стрельбу в ночном клубе Grey. По данным полиции Констанца, три человека погибли, еще несколько ранены.

Атака произошла сегодня, 30 июля, в 4:30 утра.

Предполагаемый преступник был ранен в перестрелке с полицейскими и позже скончался в больнице.

Один из полицейских получил огнестрельное ранение.

Причина инцидента и мотивы стрелявшего пока не известны.

28 июля мужчина напал с ножом на покупателей в супермаркете Гамбурга. Один из покупателей скончался.

Бургомистр Гамбурга Олаф Шольц сообщил, что речь, очевидно, идет об иностранце, который должен был покинуть Германию, однако немецкие власти не могли его депортировать из-за отсутствия документов. По данным полиции, преступник - 26-летний выходец из одной из арабских стран и исламист.

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.

ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Печать

Новости партнеров

Загрузка...
Loading...
Спецпроекты
Все спецпроекты
Новости партнеров
 