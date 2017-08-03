В киберполиции предупредили о новой атаке на День независимости

По данным глава киберполиции Демедюка, во вредоносном программном обеспечении M.E.Doc было много элементов, которые до этого времени не активированы

В Украине на День Независимости, 24 августа, ожидается новая кибератака. Об этом заявил глава киберполиции Сергей Демедюк, пишет Главком.

"Мы предупреждаем, что это будет 24-го августа, на День независимости. Мы видим, что такие атаки происходят накануне или в день каких-то больших праздников для Украины", - отметил Демедюк.

По его данным, во вредоносном программном обеспечении M.E.Doc было много элементов, которые до этого времени не активированы.

"Мы еще не знаем в полной мере, какие свойства имеет вирус. У нас только около 1,3 тыс официальных заявлений, где начаты уголовные производства. Мы должны учитывать: если преступники уничтожили такой важный для них канал получения информации, они оставили резервы. Очень мощные резервы", - сказал он.

Киберполиция определила, что в доработках к коду вируса были инструкции на русском языке.

При этом он уточнил: "Я говорил только о русскоязычных хакерах, я не говорил о Российской Федерации. Основная из версий - это вмешательство спецслужб РФ, но я пока этого не утверждаю".

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Ранее сообщалось, что в киберполиции выяснили, что одним из путей распространения вирусной атаки на украинские компании является программа "M.E.doc" (программа для бухгалтерской отчетности). Кроме того, задокументировано распространение вируса с помощью рассылки фишинговых электронных писем от имени известных компаний или от имени адресатов, с которыми до этого велась переписка.

Подробности читайте в материале Кибератака в Украине: что не работает - хроника событий

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