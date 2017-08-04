На каждый обстрел боевиков силы АТО открывали огонь: карта боев

Боевики 21 раз нарушили перемирие в Донбассе. Трижды враг применял минометы, 14 раз - гранатометы, один раз бил из вооружения БМП

За минувшие сутки незаконные вооруженные формирования 21 раз нарушили перемирие в Донбассе. Трижды враг применял минометы, 14 раз - гранатометы, один раз бил из вооружения БМП.

В целом эти цифры несколько меньше чем в предыдущие дни, однако и они ярко свидетельствуют, что полностью выполнять Минские договоренности враг не собирается. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО в Facebook.

После 18:00, уже по своей обычной тактике, российско-оккупационные группировки несколько усилили обстрелы украинских позиций, используя преимущественно стрелковое оружие.

Наиболее агрессивные провокации бандитов были на донецком направлении. Здесь вечером враг почти два часа бил из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов, вооружения БПМ по защитникам шахты Бутовка. Также, дважды под гранатометный огонь попали опорные пункты сил АТО на южных окраинах Авдеевки и возле поселка Луганское.

На луганском направлении вечером боевиики применяли стрелковое оружие и гранатометы неподалеку Новоалександровки, Станицы Луганской и Новотошковского.

На мариупольском направлении противник обстреливал из крупнокалиберных пулеметов и гранатометов украинские укрепления в Водяном.





Почти на каждый провокационный обстрел со стороны боевиков силы АТО открывали огонь, принуждая противника к миру. Поэтому большинство огневых контактов были непродолжительны.

Ранее вчера сообщалось, что украинские военные в Приазовье сбили беспилотный летательный аппарат боевиков, замеченный на высоте около 800 метров.

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