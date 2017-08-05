Экс-нардеп от Партии регионов Ирина Бережная погибла в ДТП

В автомобиле были водитель, Бережная и ее восьмилетняя дочь. Автокатастрофа, по данным СМИ, произошла на побережье Адриатического моря

Бывший народный депутат от Партии регионов Ирина Бережная погибла в автокатастрофе. Смерть экс-депутата подтвердили ее соратницы Елена Бондаренко и Елена Лукаш на своих страницах в Facebook.

По данным LB.ua, авария произошла утром в субботу на побережье Адриатического моря между Италией и Хорватией.

В автомобиле были водитель, Бережная и ее восьмилетняя дочь.

Дочь Бережной получила незначительные травмы. Она сидела сзади в автокресле, была пристегнута.

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