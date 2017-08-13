В Минобороны уточнили потери за сутки в зоне АТО

Ночью боевики активно применяли минометы, выпустив по позициям ВСУ почти 50 мин на луганском направлении

За минувшие сутки в результате боевых действий один украинский военнослужащий погиб, двое - получили ранения, трое - боевые травмы. Об этом сообщил спикер Министерства обороны по вопросам АТО Александр Мотузяник.

Луганское направление. Боевые действия велись на Бахмутской трассе и в Попаснянском районе. В темное время суток боевики активно применяли минометы, выпустив по позициям ВСУ почти 50 мин. Также боевики несколько раз применяли бронетехнику. Украинские военные открывали ответный огонь. Всего за минувшие сутки на луганском направлении боевики десять раз нарушали режим тишины, в том числе шесть - из тяжелого вооружения.

Донецкое направление. Боевые действия велись только на участке фронта позиция Шахта Бутовка - Опытное. Террористы открывали огонь только во второй половине дня. Тяжелое вооружение не применялось. Всего оккупанты провели три обстрелы продолжительностью от 20 до 70 минут каждый. Во время каждого из них украинские военные открывали ответный огонь.

Вчера утром во время обстрела позиций сил АТО в районе поселка Новолуганское на Светлодарской дуге под огонь боевиков также попали жилые кварталы населенного пункта.

Вследствие обстрела со стороны боевиков в частном жилом доме была повреждена газовая труба и опора линии электропередач, выбиты стекла.

Припаркованный рядом автомобиль также был поврежден. Никто из жителей дома не пострадал. В соседнем доме осколками посекли стены и забор.

Мариупольское направление. Пророссийские наемники четыре раза обстреляли украинские позиции в Новотроицком, Павлополе и Водяном. Они трижды применял минометы, было выпущено более 20 мин.

Боевые действия велись во второй половине дня. Продолжительность каждого обстрела - около 30 минут.

Вчера в Бахмутском районе Донецкой области возле села Луганское на взрывном устройстве подорвался трактор. Водитель получил телесные повреждения и был доставлен в больницу. С начала года это шестой случай в Донецкой области.

Ранее сообщалось, что один украинский воин погиб, двое - ранены, еще шестеро - получили боевые травмы.

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