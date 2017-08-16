Генштаб: За последнее время ФСБ РФ задержала 12 бывших бойцов ВСУ

Им предъявлены обвинения в шпионаже, организации диверсий

За последнее время ФСБ РФ задержала 12 бывших военнослужащих Вооруженных Сил Украины. Об этом корреспонденту Укринформа сообщил заместитель начальника управления по связям с общественностью ВСУ Юзеф Венскович.

"В последнее время 12 граждан Украины, которые проходили службу в ВС Украины, задержаны ФСБ РФ. Им предъявлены обвинения в шпионаже, организации диверсий и тому подобном. Подавляющее большинство задержаны в Крыму", - сказал представитель Генштаба.

Как сообщалось ранее, 12 августа на территории временно оккупированного Крыма пограничники из ФСБ задержали украинца Геннадия Лимешко. Ведомство оккупантов назначило мужчину "агентом СБУ" и обвинило его в "подготовке диверсий" на полуострове.

В СБУ задержание украинца и обвинения оккупантов против него назвали "вбросом очередной провокации".

В Минобороны сообщили, что Лимешко служил в ВСУ по контракту, но был уволен в мае этого года за служебную халатность.

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