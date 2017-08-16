Генштаб: За последнее время ФСБ РФ задержала 12 бывших бойцов ВСУ
За последнее время ФСБ РФ задержала 12 бывших военнослужащих Вооруженных Сил Украины. Об этом корреспонденту Укринформа сообщил заместитель начальника управления по связям с общественностью ВСУ Юзеф Венскович.
"В последнее время 12 граждан Украины, которые проходили службу в ВС Украины, задержаны ФСБ РФ. Им предъявлены обвинения в шпионаже, организации диверсий и тому подобном. Подавляющее большинство задержаны в Крыму", - сказал представитель Генштаба.
Как сообщалось ранее, 12 августа на территории временно оккупированного Крыма пограничники из ФСБ задержали украинца Геннадия Лимешко. Ведомство оккупантов назначило мужчину "агентом СБУ" и обвинило его в "подготовке диверсий" на полуострове.
В СБУ задержание украинца и обвинения оккупантов против него назвали "вбросом очередной провокации".
В Минобороны сообщили, что Лимешко служил в ВСУ по контракту, но был уволен в мае этого года за служебную халатность.
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