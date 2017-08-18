С начала года в Донбассе погибли 65 мирных жителей - ОБСЕ

ОБСЕ зафиксировала 293 816 нарушений режима прекращения огня за 7,5 месяцев

В Донбассе с 1 января по 13 августа 2017 года погибли 65 мирных жителей, 285 получили ранения. Об этом заявил на брифинге первый замглавы СММ ОБСЕ Александр Хуг.

"С 1 января по 13 августа 2017 года СММ подтвердила 350 жертв среди гражданского населения, среди которых 65 погибших и 285 раненых", - отметил Хуг.

По его словам, ОБСЕ зафиксировала 7 тысяч 272 нарушений режима прекращения огня на минувшей неделе, что на 15% больше по сравнению с предыдущей.

"95% этих взрывов отмечалось в районе Попасная-Первомайска", - сказал Хуг.

"С начала года зафиксировано размещение военной техники в нарушении линий в 2 тыс 922 случаях", - отметил Хуг. Он уточнил, что 2/3 их этих фактов - в оккупированном Донбассе.

"Это оружие размещено в жилых районах или рядом с ними", - подчеркнул Хуг.

В результате срабатывания мин погибли 25 человек, 65 получили ранения.

По словам Хуга, ОБСЕ зафиксировала 293 816 нарушений режима прекращения огня с начала 2017 года.

ДНР и ЛНР - террористические организации, захватившие при поддержке Российской Федерации часть Донецкой и Луганской области Украины. Обе организации созданы, финансируются и содержатся Россией, откуда, кроме прочего, террористы получают боевиков, инструкторов, а также тяжелую технику, оружие, боеприпасы и топливо.

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