Прокуратура принялась расследовать факты избиения в Одесском СИЗО

Работников СИЗО Одессы подозревают в применении насилия против заключенных

Следователи прокуратуры Одесской области начали расследование фактов жестокого обращения с удерживаемыми в Одесском СИЗО. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

В субботу, 19 августа, сотрудники прокуратуры вместе с представителем Уполномоченного Верховной Рады по правам человека в Одесской области выявили факты жестокого обращения с удерживаемыми в СИЗО.

По результатам проведенной проверки начато расследование в уголовном производстве по ч. 2 ст. 365 УК Украины (превышение власти или служебных полномочий, которое сопровождалось насилием, действиями, которые оскорбляют личную гордость потерпевшего).



Фото: od.gp.gov.ua

Правоохранители проводят следственные действия.

19 августа 2017 года сообщалось, что в одесском СИЗО, где арестант убил сотрудницу изолятора, полицейский спецназ избивает заключенных.

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