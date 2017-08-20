Прокуратура принялась расследовать факты избиения в Одесском СИЗО
Следователи прокуратуры Одесской области начали расследование фактов жестокого обращения с удерживаемыми в Одесском СИЗО. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.
В субботу, 19 августа, сотрудники прокуратуры вместе с представителем Уполномоченного Верховной Рады по правам человека в Одесской области выявили факты жестокого обращения с удерживаемыми в СИЗО.
По результатам проведенной проверки начато расследование в уголовном производстве по ч. 2 ст. 365 УК Украины (превышение власти или служебных полномочий, которое сопровождалось насилием, действиями, которые оскорбляют личную гордость потерпевшего).
Фото: od.gp.gov.ua
Правоохранители проводят следственные действия.
19 августа 2017 года сообщалось, что в одесском СИЗО, где арестант убил сотрудницу изолятора, полицейский спецназ избивает заключенных.
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