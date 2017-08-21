Боевики отвергли усиленное перемирие и применили Град по Авдеевке

За минувшие сутки двое украинских военных ранены, трое получили боевые травмы

За минувшие сутки боевики 47 обстреляли позиции сил АТО. Двое украинских военных ранены, еще трое получили боевые травмы, сообщает пресс-служба штаба АТО.

На донецком направлении с 17 часов до полночи террористы фактически без перерыва обстреливали опорные пункты ВСУ в Авдеевской промзоне из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов, а позже - из минометов разных систем и реактивной пусковой установки Град "Партизан". Минометы боевики использовали на подступах к Опытному.

Из 122-мм артиллерии гибридные войска РФ обстреливали украинские позиции вблизи населенных пунктов Каменка и Пески.

На приморском направлении под огнем террористов оказались Водяное, Красногоровка, Павлополь, Марьинка и Талаковка.

В Марьинке боевики в очередной раз обстреляли из стрелкового оружия дома мирных жителей.

На луганском направлении из гранатометов бандформирования обстреляли опорные пункты ВСУ возле Крымского и Новоалександровки.

В штабе сообщают, что в эту ночь, чтобы избежать эскалации конфликта, командование АТО предложило боевикам усиленный режим перемирия. Террористы согласились, однако через несколько часов сами же его нарушили, существенно увеличив количество обстрелов.

Как сообщалось ранее, один из украинских военных был ранен возле Попасной в результате минометного обстрела.

Читайте также: ВСУ не продвигаются вперед в Донбассе - штаб

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.