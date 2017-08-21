Обыски в Одесском СИЗО были плановыми - Минюст

При этом чиновник никак не прокомментировал информацию об избиениях заключенных

Заместитель министра юстиции Денис Чернышов заявил, что обыски в Одесском СИЗО, где ранее заключенный убил сотрудницу учреждения, были плановыми. Об этом он заявил во время пресс-конференции, сообщает Укринформ.

Чернышев отметил, что соответствующее распоряжение об обысках было подписано 9 августа 2017 года.

"Несколько раз в год проводятся специальные операции перед большими праздниками, когда все уходят на каникулы. Проводятся плановые обыски, специальные операции. Когда это нужно, то привлекается спецназ. В этом году 9 августа я подписал распоряжение о проведении таких мероприятий перед праздниками ко Дню Независимости. Можно сказать, что это совпадение. Понятно, что если бы они не были запланированы, мы бы еще раз их провели или провели вне плана", - отметил Чернышев.

По его словам, во время обыска в Одесском СИЗО изъята "масса запрещенных предметов": более 20 литров водки, более 80 литров браги, более 20 колющих и режущих предметов, наркотики.

При этом чиновник никак не прокомментировал информацию об избиениях заключенных после произошедшего убийства.

19 августа 2017 года сообщалось, что в одесском СИЗО, где арестант убил сотрудницу изолятора, полицейский спецназ избивает заключенных.

Следователи прокуратуры Одесской области начали расследование фактов жестокого обращения с удерживаемыми в учреждении.

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