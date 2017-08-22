В Черниговской области за коррупцию осуждены два чиновника

Руководитель государственного учреждения и его сообщник ежеквартально получали от районных управлений "дань" на общую сумму от 40 до 50 тысяч гривень

Апелляционный суд Черниговской приговорил руководителя Главного управления ветеринарной медицины и начальника одного из районных управлений в области к 6 и 5 годам лишения свободы за коррупционные преступления. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Сотрудники спецслужбы установили, что руководитель государственного учреждения и его сообщник ежеквартально получали от районных управлений "дань" на общую сумму от 40 до 50 тысяч гривень. Сбор средств по поручению должностного лица осуществляли руководители структурных подразделений.

Оперативники СБ Украины задержали должностных лиц в июле 2015 года при получении руководителем госучреждения очередной суммы взятки.

"Суд признал злоумышленников виновными по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины и назначил наказание в виде шести и пяти лет лишения свободы с конфискацией имущества. Приговор вступил в законную силу", - сказано в сообщении.

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