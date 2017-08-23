Во Львове СБУ уличила во взяточничестве собственного сотрудника

По данным правоохранителей, старший опероуполномоченный требовал $10 тыс от владельца одного из львовских развлекательных заведений

Сотрудники управления внутренней безопасности и управления СБУ во Львовской области совместно с военной прокуратурой уличили во взяточничестве сотрудника спецслубжы, сообщает пресс-служба СБУ.

По данным правоохранителей, старший опероуполномоченный требовал $10 тыс от владельца одного из львовских развлекательных заведений. В такую сумму капитан оценил решение вопроса о закрытии уголовного дела и обеспечение дальнейшей работы заведения.

Сотрудник спецслужбы был задержан во время получения денег. Сейчас проходят обыски по его месту работы и проживания. Открыто уголовное производство.

22 августа Генпрокуратура совместно с СБУ и Нацполицией задержали во время получения взятки в размере 96 тысяч гривень начальника Департамента полиции охраны Украины генерала третьего ранга Сергея Будника.

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