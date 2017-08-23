В Ивано-Франковске под мостом обнаружили взрывное устройство

Взрывотехники обезвредили взрывное устройство на месте

Служба безопасности Украины обнаружила в Ивано-Франковске взрывное устройство под пешеходным мостом. Об этом сообщает пресс-служба ведомства в Facebook.

"На телефон доверия Управления СБУ в Ивано-Франковской области поступило сообщение от местного жителя о замеченном подозрительном предмете под пешеходным мостом в областном центре через реку Быстрица-Солотвинская в селе Загвиздя", - отметили в пресс-центре.

Следственно-оперативная группа полиции, которая выехала на место происшествия, обнаружила предмет, похожий на тротиловую шашку с взрывным механизмом.





Взрывотехники обезвредили взрывное устройство на месте, взорвав ее.

Решается вопрос об открытии уголовного производства, в рамках которого будет назначен ряд экспертиз и установлены обстоятельства происшествия.

22 августа сотрудники прокуратуры и СБУ Киевской области возле одного из сел Барышевского района обнаружили и изъяли оружие и боеприпасы.

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