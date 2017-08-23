Суд оставил под стражей подозреваемого в убийстве Вербицкого
Апелляционный суд Киева принял решение отклонить жалобу на избрание меры пресечения Александра Волкова, подозреваемого в организации похищения активистов Майдана Игоря Луценко и Юрия Вербицкого и убийства последнего в январе 2014 года. Об этом на своей странице в Facebook сообщил депутат Мустафа Найем.
"По словам прокурора, во время следственных мероприятий подозреваемый Александр Волков не смог вспомнить, где и кем работал в 2014, был ли в офисе Чеботаря (которого называет своим другом и одноклассником). Также было установлено, что Волков, утверждающий, что тяжело болен и вынужден содержать семью, в течение последнего года неоднократно совершал перелеты на один-два дня в Москву, Пекин и Манчестер, во время обыска у подозреваемого в шкафу было найдено 1.400.000 грн, источник которых он пояснить не смог", - написал Найем.
22 января 2014 года вблизи Борисполя Киевской области было найдено тело Юрия Вербицкого, пропавшего вместе с одним из координаторов Евромайдана Игорем Луценко. Тогда в МВД сообщили, что Вербицкий погиб от переохлаждения. Расследование похищения майдановцев возобновили в конце февраля 2014 года, после бегства из страны Виктора Януковича и его окружения.
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