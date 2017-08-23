Луценко: Бизнес вокруг СИЗО не должен приводить к убийствам

Луценко шокирован тем, что человек, приговоренный к пожизненному сроку за убийство, был расконвоирован и свободно передвигался по территории СИЗО

Генпрокурор Юрий Луценко комментируя события в Одесском СИЗО заявил, что бизнес, который крутится вокруг СИЗО, не должен приводить к убийствам и избиению людей в этих государственных учреждениях. Об этом сообщает пресс-служба ГПУ.

"Но, к сожалению, то, что произошло в Одесском следственном изоляторе, указывает на полное пренебрежение законом со стороны руководства данного заведения", - отметил он.

По словам Луценко, он шокирован тем, что человек, приговоренный к пожизненному сроку за убийство, был расконвоирован и, не заходя в свою камеру, свободно передвигался по территории СИЗО.

Комментируя применения физической силы к заключенным, Луценко отметил: "Без соответствующего приказа, являющегося в соответствии с законодательством обязательным, без согласования с прокуратурой задействование спецназа для массового без разбора избиения является и незаконным, и просто шокирующим".

Также генпрокурор сообщил, что будет инициировать вопрос не только о персональной ответственности руководителя спецназа, руководителя следственного изолятора, но и о судьбе всей пенитенциарной службы.

"Работа там - низкооплачиваемая, а сама служба коррумпирована, пренебрегает законами и неэффективна. Мы должны, и я говорил об этом с премьер-министром, кардинально реформировать пенитенциарную службу - это означает большую зарплату, новый персонал, и новое руководство. Я убежден, что бизнес, который крутится вокруг СИЗО, не должен приводить к убийствам и избиению людей в этих государственных учреждениях", - отметил Луценко.

Как сообщали одесские СМИ, заключенный, который убил сотрудницу, работал в свинарнике при СИЗО, продуктами которого пользовались исключительно работники учреждения.

19 августа 2017 года сообщалось, что в одесском СИЗО, где арестант убил сотрудницу изолятора, полицейский спецназ избивает заключенных.

Пресс-секретарь заместителя главы Минюста Юрий Маслак опроверг информацию об акциях устрашения в СИЗО.

Следователи прокуратуры Одесской области начали расследование фактов жестокого обращения с удерживаемыми в учреждении.

Вчера ГПУ обнародовала видео с фактами бесчеловечного обращения с удерживаемыми. Одесская прокуратура изменила правовую квалификацию в уголовном производстве на пытки, за что предусмотрено 10 лет заключения.

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