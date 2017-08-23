В Ровно ограбили валютчика почти на миллион гривень
В Ровно злоумышленники выбили стекло в автомобиле мужчины, занимающегося обменом валют, и забрали почти 800 тыс грн и более $6 тыс. Об этом сообщает пресс-служба полиции Ровенской области.
Согласно сообщению, инцидент произошел сегодня на улице Макарова.
Двое злоумышленников разбили стекло в автомобиле Volkswagen Т4, завладели сумкой с денежными средствами и скрылись с места происшествия на своем авто.
В полиции отметили, что 45-летний водитель, которому принадлежат похищенные деньги, находился в салоне и не пострадал.
Фото: rv.npu.gov.ua
Сведения по факту грабежа внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч.5 ст. 186 УК. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 8 до 13 лет с конфискацией имущества.
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