"Школьное перемирие": 18 обстрелов, двое военных ВСУ ранены
За минувшие сутки боевики 18 раз нарушили режим прекращения огня. Двое украинских военных ранены, сообщает пресс-служба штаба АТО.
Террористы активизировали обстрелы ближе к вечеру. Напряженная ситуация сохраняется на донецком направлении в районе Авдеевской промзоны. Тут боевики вели огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Кроме того, террористы выпустили по позициям ВСУ 10 мин 120-мм калибра.
Учитывая прямую угрозу и целенаправленный огонь террористов, ВСУ открывали ответный огонь, сообщают в штабе.
Обстрелы велись также в районе шахты Бутовка.
На мариупольском направлении боевики вели огонь из стрелкового оружия возле Талаковки, Гнутового, Павлополя, Лебединского, Широкиного и Чермалыка.
На луганском направлении террористы почти соблюдали перемирие, открыв огонь лишь раз вблизи Малинового.
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