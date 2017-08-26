"Школьное перемирие": 18 обстрелов, двое военных ВСУ ранены

Напряженная ситуация сохраняется на донецком направлении в районе Авдеевской промзоны

За минувшие сутки боевики 18 раз нарушили режим прекращения огня. Двое украинских военных ранены, сообщает пресс-служба штаба АТО.

Террористы активизировали обстрелы ближе к вечеру. Напряженная ситуация сохраняется на донецком направлении в районе Авдеевской промзоны. Тут боевики вели огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Кроме того, террористы выпустили по позициям ВСУ 10 мин 120-мм калибра.

Учитывая прямую угрозу и целенаправленный огонь террористов, ВСУ открывали ответный огонь, сообщают в штабе.

Обстрелы велись также в районе шахты Бутовка.

На мариупольском направлении боевики вели огонь из стрелкового оружия возле Талаковки, Гнутового, Павлополя, Лебединского, Широкиного и Чермалыка.

На луганском направлении террористы почти соблюдали перемирие, открыв огонь лишь раз вблизи Малинового.

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