В зоне АТО две женщины подорвались на взрывном устройстве

Жительницы временно неподконтрольных Украине Донецка и Харцызска ехали в подконтрольные районы и подорвались, зайдя в лесопосадку вблизи блокпоста

В зоне АТО на взрывном устройстве подорвались две женщины 56 и 60 лет. Об этом говорится в отчете СММ ОБСЕ.

Взрыв произошел вблизи блокпоста Вооруженных сил Украины к северу от подконтрольного правительству поселка Березовое.

Информацию о пострадавших наблюдателям передали медики подконтрольного Украине города Волноваха.

Уточняется, что пострадавшие - жительницы временно неподконтрольных Украине Донецка и Харцызска.

По словам медперсонала, женщины ехали в подконтрольные Украине районы на автобусе, и зашли в лесопосадку вблизи блокпоста, где одна из женщин задела взрывное устройство. От взрыва она получила осколочные ранения ног, туловища, рук и головы.

Вторая женщина в то время находилась на расстоянии около 20 м от места взрыва и получила осколочные ранения левой голени.

Медики сообщили, что военнослужащие оказали женщинам первую медицинскую помощь на месте происшествия, а затем карета скорой помощи доставила их в больницу. Врачи уточнили, что состояние обеих женщин удовлетворительное.

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