В зоне АТО две женщины подорвались на взрывном устройстве
В зоне АТО на взрывном устройстве подорвались две женщины 56 и 60 лет. Об этом говорится в отчете СММ ОБСЕ.
Взрыв произошел вблизи блокпоста Вооруженных сил Украины к северу от подконтрольного правительству поселка Березовое.
Информацию о пострадавших наблюдателям передали медики подконтрольного Украине города Волноваха.
Уточняется, что пострадавшие - жительницы временно неподконтрольных Украине Донецка и Харцызска.
По словам медперсонала, женщины ехали в подконтрольные Украине районы на автобусе, и зашли в лесопосадку вблизи блокпоста, где одна из женщин задела взрывное устройство. От взрыва она получила осколочные ранения ног, туловища, рук и головы.
Вторая женщина в то время находилась на расстоянии около 20 м от места взрыва и получила осколочные ранения левой голени.
Медики сообщили, что военнослужащие оказали женщинам первую медицинскую помощь на месте происшествия, а затем карета скорой помощи доставила их в больницу. Врачи уточнили, что состояние обеих женщин удовлетворительное.
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