Стрельба в центре Ивано-Франковска: ранен местный житель
26.08.2017 18:05
Между двумя компании в летнем кафе произошел конфликт, который закончился стрельбой
Фото: iStock/Global Images Ukraine
В центре Ивано-Франковска в результате конфликта между двумя компаниями в одном из кафе мужчина получил огнестрельные ранения. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Ивано-Франковской области.
"Между компаниями молодых людей возник конфликт с применением оружия, в результате чего был травмирован местный житель. Парень с огнестрельным ранением доставлен в больницу", - говорится в сообщении.
Правоохранители установили транспортные средства и личности возможных участников конфликта.
Действия злоумышленников предварительно квалифицируются как хулиганство, начато уголовное производство.
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