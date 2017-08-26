Стрельба в центре Ивано-Франковска: ранен местный житель

Между двумя компании в летнем кафе произошел конфликт, который закончился стрельбой

В центре Ивано-Франковска в результате конфликта между двумя компаниями в одном из кафе мужчина получил огнестрельные ранения. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Ивано-Франковской области.

"Между компаниями молодых людей возник конфликт с применением оружия, в результате чего был травмирован местный житель. Парень с огнестрельным ранением доставлен в больницу", - говорится в сообщении.

Правоохранители установили транспортные средства и личности возможных участников конфликта.

Действия злоумышленников предварительно квалифицируются как хулиганство, начато уголовное производство.

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.