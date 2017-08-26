В Египте погиб глава националистов Тернополя Стаюра
Депутат Тернопольского горсовета и председатель городской организации партии Свобода Владимир Стаюра погиб 26 августа. Об этом сообщает пресс-служба партии.
"Трагически оборвалась жизнь главы Тернопольской городской организации Всеукраинского объединения Свобода, депутата Тернопольского городского совета Владимира Стаюры. Свобода искренне скорбит об утрате главы националистов Тернополя и выражает соболезнования родным и близким собрата", - говорится в сообщении.
По данным издания Тернопіль, Стаюра погиб во время занятий дайвингом в Египте. Издание отмечает, что 51-летний Владимир Стаюра увлекался дайвингом и погиб в субботу утром во время подъема на поверхность.
Владимир Стаюра в 2009 году стал депутатом Тернопольского областного совета пятого созыва. В дальнейшем возглавлял Тернопольскую областную и городскую организации ВО Свобода. По результатам местных выборов в 2015 году стал депутатом Тернопольского горсовета.Был активным участником Революции достоинства в Киеве и координатором революционного движения в Тернополе.
С началом российско-украинской войны Стаюра отправился на фронт. Воевал в составе добровольческого батальона Січ, впоследствии был заместителем командира роты Карпатська Січ 93 ОМБр ВСУ.
Ранее сообщалось, что в Черниговском районе в результате взрыва гранаты погиб мужчина.Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
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