Хмельницкая атомная электростанция отключила энергоблок от сети

Энергоблок №2 Хмельницкой АЭС отключен от энергосети для проведения среднего планово-предупредительного ремонта начиная с 11:00 27 августа. Ремонтные работы планируется завершить за 63 суток. Об этом сообщает пресс-служба Национальной атомной энергогенерирующей компании Энергоатом.

"В планах также работы по продлению ресурса оборудования. Во время планового ремонта на втором энергоблоке ХАЭС планируется выполнить ряд мероприятий, предусмотренных действующими программами по повышению безопасности", - говорится в сообщении.



Отмечается, что радиационная обстановка на промышленной площадке ХАЭС и в прилегающих регионах без изменений и соответствует нормальной эксплуатации энергоблоков.



Хмельницкая АЭС (ХАЭС) - расположена на территории Хмельницкой области в городе Нетишин. В составе Хмельницкой АЭС работает два энергоблока (ВВЭР-1000) общей мощностью 2000 МВт (подключены в 1987 и 2004 годах). Основное назначение станции - покрытие дефицита электрических мощностей в Западном регионе Украины.



Ранее сообщалось, что энергоблок №1 Запорожской АЭС отключен от энергосети для проведения планового ремонта на 107 суток.



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