В оккупированном Донбассе двое боевиков убили гражданского - ГУР

После убийства российские военные попытались обвинить погибшего в нападении на подконтрольных Кремлю террористов

Во временно оккупированном Донбассе двое боевиков террористической организации ДНР убили мирного жителя. Об этом в Facebook сообщает Главное управление разведки Минобороны.

Убийство произошло в минувшую пятницу, 25 августа 2017 года. По данным ГУР, преступление совершили два члена бандформирования под названием 5-я отдельная мотострелковая бригада, дислоцирующегося в Макеевке.

После убийства российские военные попытались сфабриковать доказательства, чтобы обвинить погибшего в нападении на террористов, отметили в разведке.

Кроме того, в районе оккупированного боевиками села Красный Яр Луганской области в результате подрыва на растяжке погиб местный житель. По информации ГУР, трагический инцидент произошел "в связи с отсутствием предупредительных знаков и неосведомленностью местного населения об участках минных заграждений у реки Северский Донец".

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Ранее сегодня, 28 августа, сообщалось, что в ОРЛО местные жители разоружили троих боевиков, находившихся в состоянии сильного алкогольного опьянения.

ДНР и ЛНР - террористические организации, захватившие при прямой поддержке РФ некоторые районы Донецкой и Луганской областей. Обе структуры созданы, финансируются и содержатся Россией, откуда, кроме прочего, террористы получают пополнение наемниками, кадровыми офицерами, инструкторами, а также тяжелую боевую технику, оружие, боеприпасы и топливо. В феврале 2017 года Кремль признал псевдодокументы, которые выдают террористы ДНР и ЛНР.

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