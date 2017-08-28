В Черниговском СИЗО убили заключенного: открыто производство

Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 367 (Служебная халатность) УК

В Черниговском следственном изоляторе в результате драки был убит заключенный. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Черниговской области.

"Проверкой, проведенной прокурорами по факту чрезвычайного происшествия, установлено, что в результате необеспечения надлежащего надзора и контроля за поведением заключенных в одном из участков учреждения стало возможным возникновение конфликтной ситуации между заключенными и драки", - сказано в сообщении.

Обстоятельства смерти заключенного выясняются в уголовном производстве, досудебное расследование в котором осуществляет следственное подразделение Национальной полиции с предварительной квалификацией по ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство) УК.

Также с целью оценки выполнения служебных обязанностей персоналом учреждения открыто производство по ч. 2 ст. 367 (Служебная халатность) УК. Досудебное расследование осуществляется следственным отделом прокуратуры области.

Ход следствия в указанных производствах контролируются руководством региональной прокуратуры.

19 августа 2017 года сообщалось, что в одесском СИЗО, где арестант убил сотрудницу изолятора, полицейский спецназ избивает заключенных. Пресс-секретарь заместителя главы Минюста Юрий Маслак опроверг информацию об акциях устрашения в СИЗО. Однако следователи прокуратуры Одесской области начали расследование фактов жестокого обращения с заключенными. Позже ГПУ обнародовала видео с фактами бесчеловечного обращения с удерживаемыми. Одесская прокуратура изменила правовую квалификацию в уголовном производстве на пытки, за что предусмотрено 10 лет заключения.

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