В Люблине пьяные поляки избили украинского студента

По словам пресс-секретаря воеводского коменданта полиции, избиение студента не было преступлением на почве национальной вражды

Четверо поляков попытались ограбить, а затем избили украинского студента в академическом городке Люблина. Об этом сообщает Польское радио.

Согласно сообщению, 25-летний Евгений, который учится заочно на факультете ветеринарной медицины, ночью с субботы на воскресенье столкнулся с тремя мужчинами и женщиной в нетрезвом состоянии. Сначала они требовали денег, а когда оказалось, что у студента их нет, его спросили, откуда он. Студент объяснял, что является поляком, который приехал из Украины. После этого Евгения ударили кулаком в лицо. Когда студент упал, ему нанесли еще удар.

Пресс-секретарь воеводского коменданта полиции Рената Лящка-Русек сообщила, что один из нападавших уже арестован на три месяца, ему обвиняют в ограблении. Сообщается, что это 39-летний житель Люблина, который уже отбывал наказание за преступления против жизни и здоровья.

Полиция также установила личность еще одного злоумышленника.

По словам Лящка-Русек, избиение студента не было преступлением на почве национальной вражды.

21 августа районный суд в Перемышле приговорил обвиняемых, которые препятствовали увековечению украинских военных героев. Обвиняемым, которые работают, присудили наказание в виде взыскания 20% от их месячной зарплаты в пользу Фонда помощи обиженным и постпенитенциарной помощи. Зато тех, кто не работает, суд распорядился привлечь к 30-часовому ежемесячному неоплачиваемому общественно полезному труду.

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