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В оккупированном Луганске убили двух псевдодепутатов

29.08.2017 03:28
Российские пропагандистские СМИ со ссылкой на заявления боевиков сообщили, что убийство произошло ночью в частном доме
В оккупированном Луганске убили двух псевдодепутатов

Во временно оккупированном Луганске были убиты два коллаборациониста, которые занимали на захваченной территории "должности" так называемых депутатов. Об этом сообщает прокремлевский ресурс РИА Новости со ссылкой на заявления террористов ЛНР.

Убийство произошло в частном доме в ночь с 26 на 27 августа.

В террористической организации ЛНР назвали их имена: Анатолий Кривоносов и Инна Кузнецова.

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