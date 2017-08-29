В оккупированном Луганске убили двух псевдодепутатов

Российские пропагандистские СМИ со ссылкой на заявления боевиков сообщили, что убийство произошло ночью в частном доме

Во временно оккупированном Луганске были убиты два коллаборациониста, которые занимали на захваченной территории "должности" так называемых депутатов. Об этом сообщает прокремлевский ресурс РИА Новости со ссылкой на заявления террористов ЛНР.

Убийство произошло в частном доме в ночь с 26 на 27 августа.



В террористической организации ЛНР назвали их имена: Анатолий Кривоносов и Инна Кузнецова.



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