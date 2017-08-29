В Киеве задержали "вора в законе" из Грузии

Задержанный, по данным полиции, приезжает в Украину уже третий раз якобы на лечение

В Киеве полиция задержала "вора в законе", гражданина Грузии 1982 года рождения по кличке Тенго Гальский. Об этом на своей странице в Facebook сообщил замглавы Нацполиции Вячеслав Аброськин.

Как уточняется, задержанный приезжает в Украину уже третий раз якобы на лечение.

Сейчас полиция проверяет его причастность к преступлениям на территории Украины. Если информация не подтвердится, его депортируют в Грузию, сообщает Аброськин.

18 августа полиция Киевской области обнаружила и повторно депортировала из Украины криминального авторитета, гражданина Грузии Чантурия Георгия Джемаловича по прозвищу Гия.

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.