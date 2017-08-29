В Киеве задержали "вора в законе" из Грузии
29.08.2017 23:36
Задержанный, по данным полиции, приезжает в Украину уже третий раз якобы на лечение
Фото: скриншот видео
В Киеве полиция задержала "вора в законе", гражданина Грузии 1982 года рождения по кличке Тенго Гальский. Об этом на своей странице в Facebook сообщил замглавы Нацполиции Вячеслав Аброськин.
Как уточняется, задержанный приезжает в Украину уже третий раз якобы на лечение.
Сейчас полиция проверяет его причастность к преступлениям на территории Украины. Если информация не подтвердится, его депортируют в Грузию, сообщает Аброськин.
18 августа полиция Киевской области обнаружила и повторно депортировала из Украины криминального авторитета, гражданина Грузии Чантурия Георгия Джемаловича по прозвищу Гия.
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Бизнес на ЛІГА.net
-
вчера
19:25
-
вчера
18:23
-
вчера
17:06
-
вчера
16:59
-
вчера
16:45
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...
Спецпроекты
Новости партнеров