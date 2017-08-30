В Харькове днем у подъезда дома избили депутата облсовета: фото
В Харькове неизвестные в среду днем, 30 августа, избили депутата местного областного совета от партии Самопомощь и общественника-антикоррупционера Дмитрия Булаха. Об этом в Facebook сообщил его соратник по политсиле, депутат Харьковского горсовета Игорь Черняк.
"Под подъездом своего дома был сильно избит Дмитрий Булах, депутат Харьковского облсовета, глава правления Харьковского антикоррупционного центра", - сообщил он.
По словам Черняка, нападавших было двое. "Сначала ударили тяжелым предметом по голове сзади, после чего добивали ногами. Травмы серьезные", - добавил депутат.
Он отметил, что нападение произошло средь бела дня - около 12:00, никаких вещей у Булаха злоумышленники не забрали.
"Безусловно, сегодняшнее нападение на Дмитрия Булаха мы связываем с его деятельностью как главы Харьковского антикоррупционного центра и депутата Харьковского областного совета", - подчеркнул Черняк.
Избитый Дмитрий Булах (фото - facebook.com/igor.cherniak.121)
В пресс-службе полиции Харьковской области сообщили, что информацию о нападении неизвестных на 34-летнего мужчину правоохранители получили сегодня, 30 августа, в 12:30. Пострадавшего обнаружил его товарищ, который и сообщил о происшествии.
"Врачи констатировали у пострадавшего закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, переломы ребер, ушибленную рану головы", - отметили в полиции.
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На место происшествия и в больницу выехали следственно-оперативные группы. Расследование инцидента контролирует руководство областной полиции.
7 августа 2017 года скончался госпитализированный после избиения депутат Миргородского горсовета Полтавской области от Свободы Олег Супруненко.
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