В Харькове днем у подъезда дома избили депутата облсовета: фото

Двое неизвестных ударили Дмитрия Булаха по голове, после чего добивали ногами, рассказал его соратник, депутат горсовета Игорь Черняк

В Харькове неизвестные в среду днем, 30 августа, избили депутата местного областного совета от партии Самопомощь и общественника-антикоррупционера Дмитрия Булаха. Об этом в Facebook сообщил его соратник по политсиле, депутат Харьковского горсовета Игорь Черняк.

"Под подъездом своего дома был сильно избит Дмитрий Булах, депутат Харьковского облсовета, глава правления Харьковского антикоррупционного центра", - сообщил он.

По словам Черняка, нападавших было двое. "Сначала ударили тяжелым предметом по голове сзади, после чего добивали ногами. Травмы серьезные", - добавил депутат.

Он отметил, что нападение произошло средь бела дня - около 12:00, никаких вещей у Булаха злоумышленники не забрали.

"Безусловно, сегодняшнее нападение на Дмитрия Булаха мы связываем с его деятельностью как главы Харьковского антикоррупционного центра и депутата Харьковского областного совета", - подчеркнул Черняк.

Избитый Дмитрий Булах (фото - facebook.com/igor.cherniak.121)

В пресс-службе полиции Харьковской области сообщили, что информацию о нападении неизвестных на 34-летнего мужчину правоохранители получили сегодня, 30 августа, в 12:30. Пострадавшего обнаружил его товарищ, который и сообщил о происшествии.

"Врачи констатировали у пострадавшего закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, переломы ребер, ушибленную рану головы", - отметили в полиции.

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На место происшествия и в больницу выехали следственно-оперативные группы. Расследование инцидента контролирует руководство областной полиции.

7 августа 2017 года скончался госпитализированный после избиения депутат Миргородского горсовета Полтавской области от Свободы Олег Супруненко.

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