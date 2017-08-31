Полтавский судья пойман на взятке за вынесение решения - НАБУ

Судья якобы взял деньги за вынесение решения в интересах истца в гражданском деле. Высший совет правосудия будут просить разрешить арест задержанного

Детективы Национального антикоррупционного бюро совместно с САП и СБУ сегодня, 31 августа, задержали судью Ленинского райсуда Полтавы по подозрению в получении им взятки (ч. 3 ст. 368 УК). Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.

"Судью задержали после получения им неправомерной выгоды от представителя истца в гражданском деле. По версии следствия, служитель Фемиды взял деньги за вынесение решения в интересах истца, требовавшего взыскать задолженность в размере 100 тыс грн", - говорится в сообщении.

Сейчас правоохранители проводят обыски по данному производству. Решается вопрос сообщения судье о подозрении, а также внесения представления в Высший совет правосудия о даче разрешения на его арест.

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В НАБУ также отметили, что расследование указанных фактов детективы начали в марте 2017 года.

Ранее в августе 2017-го правоохранители задержали экс-судью Белгород-Днестровского горрайонного суда Одесской области, подозреваемую в вынесении неправосудных решений об отчуждении государственной собственности.

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