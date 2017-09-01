Боевики на КПВВ в Станице Луганской похитили местного жителя

Парень зарабатывал на жизнь, помогая людям переносить сумки от КПВВ с украинской стороны к пункту пропуска со стороны боевиков

На КПВВ Станица Луганская в Луганской области боевики похитили местного жителя 1995 года рождения. Об этом сообщает Харьковская правозащитная группа.

"Только что стало известно, что на КПВВ" Станица Луганская "похитили молодого парня. Петухов Николай, 1995 года рождения, житель с. Верхняя Ольховая Станично-Луганского района, подрабатывал грузчиком на КПВВ Станица Луганская", - говорится в сообщении.

По информации правозащитников, парень зарабатывал на жизнь, помогая людям переносить сумки от КПВВ с украинской стороны к пункту пропуска со стороны боевиков.

Согласно сообщению, 31 августа около полудня он прошел КПВВ со стороны Украины. Далее на своем пункте пропуска его остановили боевики, отвели в неизвестном направлении, с тех пор о молодом человеке ничего не известно.

Мать парня обратилась за помощью в ОБСЕ и Харьковскую правозащитную группу.

Кроме того, правозащитники сообщают, что неделю назад при подобных обстоятельствах на КПВВ Станица Луганская со стороны боевиков был похищен молодой человек, который также был грузчиком. Через три дня тело молодого человека со следами насильственной смерти было найдено возле одного из кафе в оккупированном Луганске.

В июле в Станице Луганской на блокпосту боевиков умер мужчина.

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