В Одессе горел автовокзал: фото
В Одессе сегодня, 3 сентября, из-за пожара в здании Центрального автовокзала эвакуировали 70 человек. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления ГСЧС в Одесской области.
В 07:32 в службу спасения 101 поступило сообщение о том, что в Приморском районе города, на улице Колонтаевской, произошло возгорание электропроводки на втором этаже Центрального автовокзала. К месту вызова в 07:38 прибыли первые пожарно-спасательные подразделения.
Спасатели работали по повышенному номеру вызова "Ранг 1 Бис".
"Пожар в 07:51 был локализован, а в 07:54 полностью ликвидирован. В результате огнем повреждены электропровода в шахте с первого по третий этаж на общей площади девять погонных метров. Во время тушения пожара из здания автовокзала были эвакуированы 70 человек", - сообщили в главке.
До прибытия подразделений ГСЧС в Одесскую областную клиническую больницу была госпитализирована 19-летняя жительница Кропивницкого с диагнозом отравление продуктами горения.
Фото: odesa.dsns.gov.ua
К ликвидации пожара привлекались 12 единиц основной и специальной техники и 50 человек личного состава.
Причина пожара устанавливается.
2 сентября была проведена эвакуация пассажиров и работников одесского аэропорта из-за сообщения о миниировании.
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Бизнес на ЛІГА.net
-
01.09.17
18:34
-
01.09.17
17:22
-
01.09.17
18:07
-
01.09.17
17:52
-
01.09.17
13:19
Новости партнеров
- 30410
- 26400
- 17406
- 13047
- 11122