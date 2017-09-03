В Одессе горел автовокзал: фото

Из здания автовокзала эвакуировали 70 человек, была госпитализирована 19-летняя жительница Кропивницкого с диагнозом отравление продуктами горени

В Одессе сегодня, 3 сентября, из-за пожара в здании Центрального автовокзала эвакуировали 70 человек. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления ГСЧС в Одесской области.

В 07:32 в службу спасения 101 поступило сообщение о том, что в Приморском районе города, на улице Колонтаевской, произошло возгорание электропроводки на втором этаже Центрального автовокзала. К месту вызова в 07:38 прибыли первые пожарно-спасательные подразделения.

Спасатели работали по повышенному номеру вызова "Ранг 1 Бис".

"Пожар в 07:51 был локализован, а в 07:54 полностью ликвидирован. В результате огнем повреждены электропровода в шахте с первого по третий этаж на общей площади девять погонных метров. Во время тушения пожара из здания автовокзала были эвакуированы 70 человек", - сообщили в главке.

До прибытия подразделений ГСЧС в Одесскую областную клиническую больницу была госпитализирована 19-летняя жительница Кропивницкого с диагнозом отравление продуктами горения.

Фото: odesa.dsns.gov.ua

К ликвидации пожара привлекались 12 единиц основной и специальной техники и 50 человек личного состава.

Причина пожара устанавливается.

2 сентября была проведена эвакуация пассажиров и работников одесского аэропорта из-за сообщения о миниировании.

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