Дело Бузины: Суд отказался сократить срок ознакомления с делом

Ходатайство об ограничении сроков следователь прокуратуры аргументировал тем, что сторона защиты отказывается от ознакомления

Суд по делу об убийстве Олеся Бузины отклонил ходатайство прокуратуры, которая просила сократить для адвокатов подозреваемого Андрея Медведько срок для ознакомления с материалами дела до 15 сентября 2017 г. Как передает корреспондент LIGA.net, такое решение озвучил сегодня судья Печерского райсуда Виталий Писанец.

Ходатайство об ограничении сроков следователь прокуратуры Максим Кокоша аргументировал тем, что сторона защиты отказывается от ознакомления.

"Адвокаты Андрей Прохета, Александр Дульский, Сергей Войченко с момента открытия материалов уголовного производства в следовательское отделение прокуратуры ни разу не явились", - отметил прокурор.

Подозреваемые Денис Полищук и Андрей Медведько ранее отказались сами рассматривать материалы и поручили это адвокатам.

Защита отмечает, что по закону нет необходимости всем адвокатам по очереди ходить в прокуратуру и знакомиться с материалами, достаточно того, чтобы этим занимался один адвокат - в данном случае Глеб Федур.

Кроме того, защитники настаивали на том, что физически не успевают за указанный срок ознакомиться с материалами, которые насчитывают 35 томов. "Только видеоматериалов собрано на 200 часов, и каждый необходимо пересмотреть", - заявил Федур.

Напомним, в мае Государственное агентство по вопросам кино запретило к распространению и демонстрации фильм "Олесь Бузина: жизнь вне времени".

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